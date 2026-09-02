ЦСКА сделал заявление о травме Гаича, полученной в матче с «Ростовом»

ЦСКА в телеграм-канале проинформировал о состоянии здоровья крайнего защитника Милана Гаича, который был заменён из-за повреждения на 10-й минуте матча с «Ростовом» (2:0) в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Милан Гаич получил травму правого коленного сустава. Завтра утром в Ростове Милану будет выполнено МРТ, после чего определена степень повреждения и тактика лечения. Здоровья, Милан», — написано в заявлении ЦСКА.

В нынешнем сезоне 30-летний защитник принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых отметился результативной передачей. Действующее трудовое соглашение Гаича с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3