Грилиш вернулся в «Эвертон» на правах аренды из «Манчестер Сити»

Нападающий Джек Грилиш вернулся в «Эвертон» на правах аренды из «Манчестер Сити» до конца сезона-2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Ливерпуля.

Фото: Пресс-служба ФК «Эвертон»

30-летний форвард провёл за «Эвертон» 20 матчей в английской Премьер-лиге, забил два гола и отдал шесть результативных передач. В феврале Грилиш получил травму ноги и досрочно завершил сезон.

Отмечается, что футболист полностью восстановился после реабилитации и возвращается в строй.

«Это так здорово. Я счастлив. Думаю, я показываю себя с лучшей стороны во всем в жизни, не только в футболе, когда чувствую себя любимым. Именно это мне дал тренер, мои товарищи по команде и особенно болельщики», — приводит слова Грилиша сайт «Эвертона».