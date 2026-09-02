Вингер Мартинс, как и Плата, не прошёл медобследование для «Динамо» — O Globo

Крайний нападающий «Ботафого» Матеус Мартинс не прошёл медобследование для перехода в московское «Динамо» и возвращается в Бразилию, о чём сообщает O Globo. Ранее «Фламенго» официально сообщил, что нападающий Гонсало Плата также не прошёл медобследование для трансфера в российский клуб.

По информации источника, в «Ботафого» считают возникшую ситуацию «странной». В бразильском клубе категорически не согласились с диагнозом, представленным «Динамо», поскольку 23-летний футболист регулярно играл в матчах команды.

Подчёркивается, ранее бело-голубые договорились с «Ботафого» о переходе Мартинса за € 7 млн в качестве фиксированной суммы и ещё € 1 млн в виде бонусов.

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