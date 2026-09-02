«Ман Сити» объявил о переходе чемпиона мира Энцо Фернандеса из «Челси» за € 145 млн

Аргентинский полузащитник «Челси» Энцо Фернандес завершил свой переход в «Манчестер Сити». Об этом сообщает официальный сайт «горожан».

Чемпион мира 2022 года в составе сборной Аргентины подписал контракт с клубом из Манчестера сроком на пять лет. Отмечается, что Фернандес уже прошёл медосмотр и был представлен в офисе клуба.

«Добро пожаловать в «Манчестер Сити», Энцо», — говорится в сообщении пресс-службы «горожан».

По данным интернет-портала Transfermarkt, переход стоил «Манчестер Сити» € 145 млн.

Энцо Фернандес выступал за «Челси» с января 2023 года. За этот период аргентинец принял участие в 170 матчах во всех турнирах, в которых отметился 31 голом и 30 результативными передачами. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.