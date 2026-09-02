Трансфер Фернандеса вошёл в топ-5 самых дорогих в истории футбола по версии Transfermarkt

Трансфер аргентинского центрального полузащитника Энцо Фернандеса из «Челси» в «Манчестер Сити» на данный момент входит в топ-5 самых дорогих переходов в истории футбола.

Как сообщает статистический портал Transfermarkt, переход Фернандеса за € 145 млн стал четвёртой самой дорогой сделкой в истории футбола. Столько же «Ливерпуль» минувшим летом заплатил за переход форварда Александера Исака из «Ньюкасл Юнайтед». Рекорд всё ещё принадлежит сделке о переезде нападающего Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за € 222 млн девять лет назад.

Топ-10 самых дорогих трансферов в истории футбола по версии Transfermarkt:

1. Неймар (Бразилия) — из «Барселоны» в «ПСЖ» за € 222 млн.

2. Килиан Мбаппе (Франция) — из «Монако» в «ПСЖ» за € 180 млн.

3. Усман Дембеле (Франция) — из дортмундской «Боруссии» в «Барселону» за € 148 млн.

4. Александер Исак (Швеция) — из «Ньюкасл Юнайтед» в «Ливерпуль» за € 145 млн.

4. Энцо Фернандес (Аргентина) — из «Челси» в «Манчестер Сити» за € 145 млн.

6. Морган Роджерс (Англия) — из «Астон Виллы» в «Челси» за € 138 млн.

7. Эллиот Андерсон (Англия) — из «Ноттингем Форест» в «Манчестер Сити» за € 135 млн.

7. Филиппе Коутиньо (Бразилия) — из «Ливерпуля» в «Барселону» за € 135 млн.

9. Жоау Феликс (Португалия) — из «Бенфики» в «Атлетико» за € 127,2 млн.

10. Джуд Беллингем (Англия) — из дортмундской «Боруссии» в «Реал» Мадрид за € 127 млн.