Энцо Фернандес трогательно попрощался с «Челси» после перехода в «Манчестер Сити»

Аргентинский полузащитник Энцо Фернандес попрощался с «Челси» в своих социальных сетях после перехода в «Манчестер Сити».

«Дорогой «Челси», хочу, чтобы вы знали: последние дни дались мне нелегко. И написать это мне тоже непросто. Правда в том, что сейчас я переживаю не лучший период.

Три года назад Кобхэм и «Стэмфорд Бридж» стали домом для меня и моей семьи. Я привязался к людям, к этой футболке и к эмблеме невероятного клуба. Поверьте, с самого момента моего приезда я был одержим желанием побеждать и приносить этому клубу каждый трофей, которого заслуживает его история.

Мы страдали, плакали, я много раз злился, но мы также праздновали титулы и незабываемые победы. Вместе — и в хорошие времена, и в трудные.

Я живу футболом так же, как и своей жизнью: со страстью и всей душой. Поэтому я хочу, чтобы вы знали: я понимаю вас. Искренне понимаю, от всего сердца.

Но жизнь состоит из решений, и сейчас мне приходится принимать одно из самых трудных решений в моей жизни.

Я уже говорил это раньше, но хочу повторить: я невероятно привязался к этому клубу. «Челси» навсегда останется в моих мыслях и, прежде всего, в моем сердце.

Но я также понимаю, как устроен футбол. Я знаю, насколько вы страстные болельщики, потому что я такой же. И будь я на вашем месте, вероятно, думал бы так же.

Хочу поблагодарить каждого из вас: сотрудников клуба, тренерский штаб, медицинскую команду, физиотерапевтов и всех, кто работает в Кобхэме и во всей этой великой организации.

Всем моим партнерам по команде, которые были рядом со мной эти годы, — огромное спасибо от всего сердца за то, что мы разделили столько моментов. Здесь я действительно был счастлив и желаю вам только самого лучшего в будущем.

Спасибо за всю любовь и поддержку, которые вы оказывали мне и моей семье на протяжении этих лет. Я никогда этого не забуду.

Эта команда подарит вам еще много поводов для радости, и я тоже буду радоваться вашим успехам. Никогда в этом не сомневайтесь.

Вы навсегда останетесь в моем сердце, «синие».

Я всегда, всегда буду желать вам только самого лучшего.

Всегда синий.

Спасибо, «Челси».

— Энцо Фернандес», — написал футболист в своих социальных сетях.

Чемпион мира 2022 года в составе сборн