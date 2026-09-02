«Атлетико» отправил в аренды вице-капитана Хименеса и подписанного за € 72 млн Лемара

Мадридский «Атлетико» на официальном сайте объявил об аренде двух футболистов первой команды.

Вице-капитан «матрасников» уругвайский защитник Хосе Мария Хименес перебрался в другой испанский клуб «Депортиво» Ла-Корунья в качестве годовой аренды с опцией выкупа. Французский атакующий полузащитник Тома Лемар перешёл в «Эльче» в аренду на год без выкупа.

Хименесу 31 год. Он подписал контракт с красно-белыми в 2013 году после перехода из уругвайского «Данубио», тогда же и дебютировал в составе команды под руководством Диего Симеоне. Всего уругваец провёл 384 матча (14+13) за «матрасников» и был третьим капитаном мадридской команды после Коке и Яна Облака.

Лемару 30 лет. Француз перешёл в «Атлетико» восемь лет назад из «Монако» за € 72 млн, установив на тот момент трансферный рекорд клуба. Минувший сезон Тома провёл в аренде в «Жироне». Всего за «матрасников» Лемар сыграл в 186 играх, забил 10 мячей и отдал 19 ассистов.