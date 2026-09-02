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Энцо Фернандес высказался о своём переходе из «Челси» в «Манчестер Сити»

Энцо Фернандес высказался о своём переходе из «Челси» в «Манчестер Сити»
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Аргентинский полузащитник Энцо Фернандес прокомментировал свой переход из «Челси» в «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» — самый успешный клуб Англии последних лет.

Каждый футболист хочет быть частью такого клуба, потому что все знают, насколько профессионально здесь всё организовано.

Я не мог бы быть счастливее от того, что оказался здесь, и готов принять этот вызов, чтобы помочь «Сити» продолжать выигрывать трофеи. Этот клуб создан для побед.

Если посмотреть на состав, то в каждой линии у «Сити» есть игроки высокого уровня. Я хочу учиться у своих новых партнеров по команде и становиться лучше как футболист.

Я горжусь тем, что постоянно совершенствую свою игру. Каждый, кто когда-либо со мной работал, знает, насколько усердно я тренируюсь каждый день и сколько сил отдаю матчам. Я выкладываюсь на сто процентов и могу пообещать «Манчестер Сити», что ничего не изменится теперь, когда я здесь», — приводит слова Энцо официальный сайт «Манчестер Сити».

Фернандес подписал контракт с клубом из Манчестера сроком на пять лет.

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