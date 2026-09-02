Переход Энцо Фернандеса в «Ман Сити» — повторение рекорда АПЛ по стоимости трансфера

Трансфер полузащитника сборной Аргентины Энцо Фернандеса из «Челси» в «Манчестер Сити» стал самым дорогим в истории английской Премьер-лиги. О подписании стало известно недавно.

По данным Transfermarkt, сумма сделки составила € 145 млн. Это повторение рекорда, поставленного предыдущим летом, когда «Ливерпуль» заплатил аналогичную сумму за переход форварда Александера Исака из «Ньюкасл Юнайтед».

Также ранее сообщалось, что Фернандес вошёл в топ-5 самых дорогих приобретений в истории футбола. Возглавляет список переход нападающего Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» (€ 222 млн).

Энцо Фернандес выступал за «Челси» с января 2023 года. За этот период аргентинец принял участие в 170 матчах во всех турнирах, в которых отметился 31 голом и 30 результативными передачами.