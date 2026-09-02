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«Монако» сорвал переход Камара в «Челси» — The Athletic

«Монако» сорвал переход Камара в «Челси» — The Athletic
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«Челси» не сможет подписать полузащитника «Монако» Ламина Камара, несмотря на достигнутую договоренность по трансферу. Сделка оценивалась в € 55 млн, однако французский клуб в последний момент решил отказаться от продажи сенегальского футболиста. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, решение «Монако» может быть связано с возможным переходом Фоларина Балогуна в «Эвертон».

В прошедшем сезоне Камара принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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