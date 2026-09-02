Энцо Фернандес стал самым дорогим игроком, подписанным в истории «Манчестер Сити»

Трансфер полузащитника сборной Аргентины Энцо Фернандеса из «Челси» в «Манчестер Сити» стал самым дорогим в истории манчестерского клуба. О подписании стало известно недавно.

По данным Transfermarkt, сумма сделки составила € 145 млн. Ранее самым дорогим переходом в истории «горожан» был трансфер полузащитника сборной Англии Эллиота Андерсона из «Ноттингем Форест». Английский хавбек был подписан этим же летом за € 135 млн. Третье место в данном рейтинге занимает сделка по подписанию Джека Грилиша летом 2021 года из «Астон Виллы». Англичанин стоил «Манчестер Сити» € 117,5 млн.

Энцо Фернандес выступал за «Челси» с января 2023 года. За этот период аргентинец принял участие в 170 матчах во всех турнирах, в которых отметился 31 голом и 30 результативными передачами.