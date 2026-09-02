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«Барселона» объявила об уходе Марка Касадо в «Депортиво» в аренду

«Барселона» объявила об уходе Марка Касадо в «Депортиво» в аренду
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«Барселона» на официальном сайте объявила о переходе опорного полузащитника команды 22-летнего Марка Касадо.

Испанец отправился в «Депортиво» из Ла-Коруньи в аренду на год с опцией выкупа за € 30 млн.

Касадо — выпускник системы «Барселоны». В минувшем сезоне-2025/2026 Марк Касадо принял участие в 34 матчах во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. В новом сезоне испанец участия в матчах за сине-гранатовых не принимал. Действующее соглашение с каталонцами рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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