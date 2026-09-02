Вслед за срывом трансфера Камара «Монако» отменил переход Балогуна — Романо

Переход нападающего Фоларина Балогуна из «Монако» в «Эвертон» сорвался на заключительной стадии. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, французский клуб уже получил информацию об отмене сделки.

Ситуация напрямую связана с трансфером Ламина Камара в «Челси». Ранее лондонцы на словах согласовали с «Монако» переход сенегальского полузащитника за € 55 млн. Однако после договоренности о продаже Балогуна монегаски пересмотрели свои планы и решили отказаться от сделки по Камара, сохранив игрока в составе. Вскоре сорвался и переход самого Балогуна в «Эвертон».

В результате «Монако» в последний момент отказался сразу от двух трансферных решений: Камара останется в команде, а Балогуна также не удастся продать «Эвертону». Причина отмены сделки по форварду пока не раскрыта.