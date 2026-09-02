«Неприятно смотреть на это безволие». Гришин жёстко раскритиковал ЦСКА за игру в Кубке

Чемпион и обладатель Кубка СССР в составе ЦСКА Александр Гришин подверг критике армейцев за выступление в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Ростовом» (0:2).

«Мотивация какая-то должна быть. Вы представляете великий клуб. У меня телефон уже оборвался. На самом деле просто обидно. Я не могу сказать, что пишут. Потому что если я скажу… Ну, просто неприятно смотреть на это безволие. У нас был один такой сезон, мы где-то проваливались. В 93-м году нам денег не платили, и мы на самом деле не очень хорошо играли. Приехали ребята, болельщики, нам чуть голову там не снесли. Потом мы начали играть, но до этого не должно доходить. Сейчас им платят день в день, я так думаю», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

ЦСКА занимает третье место в группе D с двумя очками, а «Ростов» лидирует с девятью очками.