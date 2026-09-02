«В детстве я постоянно болел за «Барсу». Габриэл Жезус — о переход в каталонский клуб

Бразильский нападающий Габриэл Жезус прокомментировал свой переход из «Арсенала» в «Барселону».

«Я чувствую себя прекрасно. Это место кажется мне сном, и я всегда мечтал, что однажды у меня появится возможность играть за «Барселону». В детстве я смотрел столько матчей «Барсы». Я очень взволнован и хочу как можно скорее начать тренироваться со своими новыми товарищами по команде, все они — игроки высшего уровня. И я здесь, чтобы играть. Надеюсь, болельщикам это понравится.

Я уже знаком с Эриком Гарсией, Родри, Канселу и Рафиньей, и они помогут мне освоиться. Я слышал много хорошего о раздевалке. Каждый из нас здесь ради победы «Барселоны». У меня та же мотивация. Забивать голы и помогать команде. На самом деле дело не только в голах: я могу делать на поле и многое другое. Забивать — главная задача девятки, но я считаю, что смогу внести свой вклад разными способами. И, конечно, самое важное — это сохранить лидерство «Барсы» и выиграть много трофеев.

До этого я играл против «Барселоны» только в товарищеском матче. Так что момент, когда я выйду на поле в этой футболке, будет для меня особенным. Как я уже говорил, в детстве я постоянно болел за «Барсу». Теперь у меня есть шанс выйти на поле «Камп Ноу» в сине-гранатовой форме, и это бесценно. Можете быть уверены, я выложусь на полную. Я буду бороться за каждый мяч. Я всегда буду чувствовать запах ворот в штрафной. Голы, голевые передачи, отборы мяча, игра в защите, в атаке — я всегда буду поддерживать своих товарищей по команде. Вот кто я такой; я должен вкладывать в игру всю душу. Вот чего могут ожидать от меня болельщики», — приводит слова Жезуса официальный аккаунт «Барселоны» в социальной сети Х.

Жезус подписал контракт с «Барселоной» сроком до лета 2029 года.