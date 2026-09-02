«С уважением, твой любимый фрик». Радимов обратился к тренеру «Балтики» на фоне критики

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов опубликовал обращение в ответ на критику тренера «Балтики» Юрия Нагайцева.

«Не слишком хотелось в это всё погружаться, но раз человек сам напрашивается — как тут мимо пройти? Уважаемый, Юра Нагайцев, прежде чем бездумно разбрасываться словами в адрес людей, в частности Александра Мостового, нужно помнить несколько вещей.

Во-первых, не обязательно быть практикующим тренером, чтобы рассуждать о футболе и делиться своим мнением с другими. Футбол — он для всех, и рассуждать о нём могут и бывшие футболисты, и тренеры, и болельщики, и кто угодно. И если это мнение интересно и востребовано у людей, я продолжу это делать, а ты можешь и дальше закрывать страницы, если на них мелькает моё имя — ничего страшного, я переживу.

Как футболист я выступал на таких стадионах, на которые тебя не пустили бы. А уж на стадионы, где блистал Мостовой, тебя не пустили бы даже за деньги! Поэтому высказываться мы будем, и не тебе нас затыкать. Те, кого ты сейчас оскорбляешь, защищали цвета сборной в те времена, когда твой хозяин мучал футбол в тюменском «Динамо-Газовике», а ты и вовсе занимался этим в команде «РАФ» из Елгавы.

Во-вторых, потрудись вникать в значение тех слов, что ты используешь. Фрик — это человек, который выделяется из толпы необычной внешностью, экстравагантным поведением или отказом от общепринятых социальных норм. Как бывший футболист, я могу сказать, что человека с твоей причёской воспринимать всерьёз я бы точно не смог. Ну а уж про поведение твоего «хозяина», за которого ты решил заступиться, даже говорить не хочется. Так что кто тут фрик — ещё большой вопрос.

Юра, вам уже руководство через прессу напрямую даёт понять, что ваше поведение неприемлемо. И ладно ещё Талалаев, он главный тренер, но ты-то куда вылезаешь в медиа со своими высказываниями?

Третье, касаемо того, кто и чего добился в тренерской работе. Напомню, что у меня титулов в тренерской карьере столько же, сколько у твоего хозяина. Но результаты работы тренера иногда проявляются в другом. В прошлом году я стоял на бровке на одном из матчей сборной, и мимо меня подряд прошли три футболиста, которые были в стартовом составе сборной и с которыми я работал как главный тренер, — Вахания, Мостовой и Круговой. И каждый из них благодарил меня за провед