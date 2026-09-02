Экс-игрок «Реала» Себальос вернулся в «Бетис»

Бывший полузащитник «Реала» Даниель Себальос вернулся в испанский «Бетис», воспитанником которого является.

30-летний испанец перебрался в севильский клуб на правах свободного агента и подписал контракт до лета 2029 года. Себальос выступал за первую команду зелёно-белых с 2014 по 2017 годы. С клубом он становился чемпионом Сегунды.

Даниель Себальос являлся игроком мадридского «Реала» с 2017 по 2026 год. Он принял участие в 215 матчах «лос бланкос» и выиграл 16 титулов: по три трофея Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, два Суперкубка УЕФА, два чемпионских титула Испании, один Кубок и три Суперкубка страны, а также Межконтинентальный кубок ФИФА. Кроме того, хавбек известен по выступлениям за «Арсенал» на правах аренды, где брал Кубок и Суперкубок Англии.

За свою карьеру Себальос сыграл 13 матчей за первую сборную Испании в период с 2018 по 2023 годы и отметился одним голом и двумя ассистами. Трофеев в составе «Фурия Роха» Дани не имеет. Он брал титулы только на чемпионатах Европы с командами U19 и U21 в 2015 и 2019 годах соответственно.