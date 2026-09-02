Ла Лига: топ-10 продаж и топ-10 покупок летнего трансферного окна 2026 года

В 1:00 мск закрылось трансферное окно в Испании. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с топ-10 продаж и покупок в испанской Ла Лиге. Данные предоставлены порталом Transfermarkt.

Топ-10 продаж из Ла Лиги:

1. Нападающий Ферран Торрес из «Барселоны» в «ПСЖ» — стоимость трансфера € 48,5 млн.

2. Вингер Виктор Муньос из «Осасуны» в «Ливерпуль» — € 40 млн.

2. Нападающий Гонсало Гарсия из «Реала» в «Фулхэм» — € 40 млн.

4. Защитник Маттео Руджери из «Атлетико» в «Астон Виллу» — € 25 млн.

4. Нападающий Альваро Родригес из «Эльче» в «Борнмут» — € 25 млн.

6. Защитник Нобель Менди из «Райо Вальекано» в «Халл Сити» — € 23,4 млн.

7. Полузащитник Тьяго Альмада из «Атлетико» в «Ривер Плейт» — € 20 млн.

8. Защитник Пеп Чаварриа из «Райо Вальекано» в «Челси» — € 19 млн.

9. Полузащитник Серхи Алтимира из «Бетиса» в «Спортинг» — € 18,5 млн.

10. Полузащитник Густаво Пуэрта из «Расинга» в «Олимпиакос» — € 16 млн.

10. Нападающий Акор Адамс из «Севильи» в «Венецию» — € 16 млн.

Топ-5 покупок Ла Лиги:

1. Вингер Ян Диоманде из «РБ Лейпциг» в «Реал» — стоимость трансфера € 125 млн.

2. Вингер Энтони Гордон из «Ньюкасл Юнайтед» в «Барселону» — € 80 млн.

3. Полузащитник Родри из «Манчестер Сити» в «Барселону» — € 60 млн.

4. Защитник Марк Кукурелья из «Челси» в «Реал» — € 55 млн.

5. Полузащитник Мортен Юльманн из «Спортинга» в «Атлетико» — € 40 млн.

6. Полузащитник Ли Кан Ин из «ПСЖ» в «Атлетико» — € 35 млн.

7. Защитник Кристиан Ромеро из «Тоттенхэма» в «Атлетико» — € 33 млн.

8. Нападающий Карлос Эспи из «Леванте» в «Реал» — € 25 млн.

9. Вингер Карим Адейеми из дортмундской «Боруссии» в «Барселону» — € 22 млн.

10. Защитник Дензел Думфрис из «Интера» в «Реал» — € 20 млн.