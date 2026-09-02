«Понимаю, что представляет собой этот игрок». Футболист «Спартака» Джику — о Соболеве

Защитник московского «Спартака» Александер Джику высказался о последних матчах с «Зенитом» и о противостоянии с нападающим петербуржского клуба Александром Соболевым.

— Ты здорово провел матч с «Зенитом», в котором мы сыграли «на ноль» и набрали три очка.

— Конечно, был очень рад, что получилось хорошо выступить, победить и порадовать болельщиков. Для всех в «Спартаке» это важное противостояние. Одна из главных афиш во всем российском футболе. И здорово, что получилось восстановиться к этому моменту, потому что после травмы у меня было меньше времени на подготовку к сезону. Это был непростой период, и я рад, что все завершилось удачно.

— Отдельное внимание было приковано к твоей дуэли с Соболевым на фоне пенальти в концовке Суперкубка: тогда ты допустил игру рукой в борьбе именно с этим форвардом. А в матче РПЛ выиграл у него все шесть единоборств.

— Вижу, что в связи с его прошлым в «Спартаке» болельщики настроены к нему очень негативно. Понимаю, что представляет собой этот игрок.