«Горжусь тем, что выступаю за великий для России клуб». Александер Джику — о «Спартаке»

Защитник московского «Спартака» Александер Джику подвёл итоги первого года в клубе.

— Через несколько дней исполнится год, как ты стал игроком «Спартака». Как можешь оценить этот период?

— Прежде всего очень рад, что принял тогда это решение. Потому что, признаюсь, некоторые сомнения были. Мало что знал о России и о чемпионате, волновался. Но в итоге я очень доволен. Моей семье здесь хорошо. Горжусь тем, что выступаю за великий для России клуб. Спасибо спортивному директору Франсису Кахигао и тогдашнему тренеру Деяну Станковичу, которые донесли до меня, насколько это большая команда и как все болельщики соскучились по титулам.

Наша цель сейчас — выиграть чемпионат. Думаю, с тем уровнем игры, который мы показываем, и с нашими прекрасными болельщиками это вполне возможно. Кубок России мы уже взяли. Такие большие победы придают дополнительную мотивацию.

Первый год был сложным. Естественно, как и любому футболисту, мне нужно было познакомиться с чемпионатом, понять уровень соперников, оценить интенсивность игры в целом. Это обычный процесс адаптации. Сейчас мне, конечно, уже проще, — приводит слова Джику пресс‑служба «Спартака».