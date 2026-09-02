АПЛ: топ-10 продаж и топ-10 покупок летнего трансферного окна 2026 года

В 1:00 мск закрылось трансферное окно в Англии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с топ-10 продаж и покупок в английской Премьер-лиге. Данные предоставлены порталом Transfermarkt.

Топ-10 продаж из АПЛ:

1. Вингер Энтони Гордон из «Ньюкасл Юнайтед» в «Барселону» — € 80 млн.

2. Полузащитник Тейани Рейндерс из «Манчестер Сити» в «Аль-Кадисия» — € 61 млн.

2. Полузащитник Олли Уоткинс из «Астон Виллы» в «Аль-Хиляль» — € 58,4 млн.

4. Защитник Марк Кукурелья из «Челси» в «Реал» — € 55 млн.

5. Нападающий Расмус Хойлунд из «Манчестер Юнайтед» в «Наполи» — € 44 млн.

6. Защитник Кристиан Ромеро из «Тоттенхэма» в «Атлетико» — € 33 млн.

7. Полузащитник Кёртис Джонс из «Ливерпуля» в «Интер» — € 30 млн.

7. Защитник Джед Спенс из «Тоттенхэм Хотспур» в «Интер» — € 30 млн.

7. Защитник Трево Чалоба из «Челси» в «Комо» — € 30 млн.

10. Вингер Дониэлл Мален из «Астон Виллы» в «Рома» — € 25 млн.

Топ-5 покупок АПЛ:

1. Полузащитник Энцо Фернандес из «Челси» в «Манчестер Сити» — стоимость трансфера € 145 млн.

2. Вингер Морган Роджерс из «Астон Виллы» в «Челси» — € 138 млн.

3. Полузащитник Эллиот Андерсон из «Ноттингем Форест» в «Манчестер Сити» — € 135 млн.

4. Вингер Брэдли Баркола из «ПСЖ» в «Ливерпуль» — € 125 млн.

5. Полузащитник Сандро Тонали из «Ньюкасл Юнайтед» в «Тоттенхэм Хотспур» — € 108 млн.

6. Полузащитник Матеуш Фернандеш из «Вест Хэм Юнайтед» в «Тоттенхэм Хотспур» — € 99 млн.

7. Полузащитник Айюб Буадди из «Лилля» в «Манчестер Сити» — € 95 млн.

8. Вингер Савиньо из «Манчестер Сити» в «Тоттенхэм Хотспур» — € 87,7 млн.

9. Полузащитник Бруно Гимарайнс из «Ньюкасл Юнайтед» в «Арсенал» — € 87,5 млн.

10. Полузащитник Карлос Балеба из «Брайтон энд Хоув Альбион» в «Манчестер Юнайтед» — € 75,9 млн.