АПЛ: топ-10 продаж и топ-10 покупок летнего трансферного окна 2026 года

В 1:00 мск закрылось трансферное окно в Англии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с топ-10 продаж и покупок в английской Премьер-лиге. Данные предоставлены порталом Transfermarkt.
Топ-10 продаж из АПЛ:
1. Вингер Энтони Гордон из «Ньюкасл Юнайтед» в «Барселону» — € 80 млн.
2. Полузащитник Тейани Рейндерс из «Манчестер Сити» в «Аль-Кадисия» — € 61 млн.
2. Полузащитник Олли Уоткинс из «Астон Виллы» в «Аль-Хиляль» — € 58,4 млн.
4. Защитник Марк Кукурелья из «Челси» в «Реал» — € 55 млн.
5. Нападающий Расмус Хойлунд из «Манчестер Юнайтед» в «Наполи» — € 44 млн.
6. Защитник Кристиан Ромеро из «Тоттенхэма» в «Атлетико» — € 33 млн.
7. Полузащитник Кёртис Джонс из «Ливерпуля» в «Интер» — € 30 млн.
7. Защитник Джед Спенс из «Тоттенхэм Хотспур» в «Интер» — € 30 млн.
7. Защитник Трево Чалоба из «Челси» в «Комо» — € 30 млн.
10. Вингер Дониэлл Мален из «Астон Виллы» в «Рома» — € 25 млн.
Топ-5 покупок АПЛ:
1. Полузащитник Энцо Фернандес из «Челси» в «Манчестер Сити» — стоимость трансфера € 145 млн.
2. Вингер Морган Роджерс из «Астон Виллы» в «Челси» — € 138 млн.
3. Полузащитник Эллиот Андерсон из «Ноттингем Форест» в «Манчестер Сити» — € 135 млн.
4. Вингер Брэдли Баркола из «ПСЖ» в «Ливерпуль» — € 125 млн.
5. Полузащитник Сандро Тонали из «Ньюкасл Юнайтед» в «Тоттенхэм Хотспур» — € 108 млн.
6. Полузащитник Матеуш Фернандеш из «Вест Хэм Юнайтед» в «Тоттенхэм Хотспур» — € 99 млн.
7. Полузащитник Айюб Буадди из «Лилля» в «Манчестер Сити» — € 95 млн.
8. Вингер Савиньо из «Манчестер Сити» в «Тоттенхэм Хотспур» — € 87,7 млн.
9. Полузащитник Бруно Гимарайнс из «Ньюкасл Юнайтед» в «Арсенал» — € 87,5 млн.
10. Полузащитник Карлос Балеба из «Брайтон энд Хоув Альбион» в «Манчестер Юнайтед» — € 75,9 млн.