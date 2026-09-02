«Опять непонятные трактовки». Кириченко — о судействе в первых турах РПЛ

Бывший нападающий сборной России, ныне футбольный тренер Дмитрий Кириченко высказался о судействе в первых турах нового сезона Альфа-Банк РПЛ.

— Пять туров судьи держались, но всё хорошее рано или поздно заканчивается?

— Если говорить в целом, опять непонятные трактовки. Очень большая серая зона для VAR, где могут приниматься какие-угодно решения и каждому при желании найдётся объяснение. Радует, что не стало пенальти, когда пальчиком чуть задели. Если конкретно, то с пенальти «Зенита» для меня сложный момент. Когда защитник уже проиграл позицию и сзади бежит к игроку, это уже большой риск. Пусть даже не бьет откровенно, но ноги-то нападающему путает. Если брать руку или три руки Тормены в Краснодаре, тут не понять, почему это не пенальти. «Спартак» получил самый очевидный. Да, близкое расстояние, но вытянутая рука, которая реально спасает от гола. Ну а вообще после известной руки Кукурельи на Евро-24 я в этом мало что понимаю, ха-ха. Вот на чемпионате мира сейчас было шикарное судейство, которое в целом благотворно повлияло и на наших арбитров, — приводит слова Кириченко Vprognoze.ru.