«Вполне себе дополняют друг друга». Кириченко — о форвардах «Спартака»

Бывший нападающий сборной России, ныне футбольный тренер Дмитрий Кириченко оценил игру форвардов московского «Спартака» после матча 6-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:1).

— «Спартак» даже с приходом Даку остаётся полностью зависим от Барко?

— Я бы так не сказал. «Полностью зависим» — это всё-таки некий перегиб, переоценка Барко.

— Как вам игра в два нападающих?

— Вполне себе дополняют друг друга. Они разноплановые – Даку силовой, Угальде «ныряет» в зоны. Моменты и в этом матче у обоих были. Угальде забил даже, но из офсайда. Так что говорить о каком-то тренерском просчёте при таком выборе точно не стоит. Абсолютно нормальный вариант, тем более дома с «Оренбургом». Иное дело, что при Барко наверняка играли бы по другой схеме. Не исключаю, что тренер найдёт место и всем троим, даже на долгосрочной основе. А здесь «Спартак» много атаковал, давил, владел преимуществом, так что игра в два форварда вполне оправдана, — приводит слова Кириченко Vprognoze.ru.