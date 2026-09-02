Джику заявил, что в РПЛ играть сложнее, чем в чемпионатах Турции и Франции

Защитник московского «Спартака» Александер Джику заявил, что Альфа-Банк РПЛ в плане борьбы является более сложным чемпионатом, чем турецкая Суперлига и французская Лига 1.

— Кристофер Ву признался, что не ожидал увидеть российскую лигу такой сложной в плане требований к «физике». Согласен, что борьбы у нас больше, чем в Турции и даже во Франции?

— Согласен с Кристофером. Я был весьма удивлен в своем первом же матче — дерби против московского «Динамо». Получил по полной программе: уже на первых минутах мне разбили нос, потом было еще несколько очень жёстких стыков. Пожалуй, требования к атлетизму и умению вести единоборства здесь действительно даже повыше, чем в Лиге 1.

— Чем еще отличается чемпионат России от французской лиги, где ты провёл более 200 матчей за «Бастию», «Кан» и «Страсбур»?

— Лига 1 выше уровнем в плане тактики. Там соперники моих команд явно уделяли этому больше внимания на тренировках. А здесь часто играют только на контратаках. И «Спартак» — один из немногих, кто, как лучшие во Франции, стремится много владеть мячом, атаковать позиционно. Конечно, тяжело, когда против тебя используют низкий блок и прямолинейно отбиваются. Но это наша философия игры, — приводит слова Джику пресс-служба московского «Спартака».