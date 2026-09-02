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«Дотошный». Джику — о тренере «Спартака» Карседо

«Дотошный». Джику — о тренере «Спартака» Карседо
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Защитник московского «Спартака» Александер Джику высказался о главном тренер клуба Хуане Карлосе Карседо.

— Зимой у «Спартака» сменился тренер. Что нового это принесло тебе лично и коллективу в целом?

— Прежде всего хочу отметить, что Карседо — очень внимательный к деталям тренер. Даже можно сказать — дотошный. Он работает над каждой мелочью, с каждым игроком отдельно. На видеоразборах, на тактических занятиях мы очень подробно обсуждаем, что и как нужно делать. На поле — то же самое. Как постоянно применять контрпрессинг, как быстро переходить в атаку, как правильно блокировать удары, опережать соперника, чтобы быстро отобрать мяч. Но ещё важнее, наверное, то, что Хуан Карлос делает из нас команду. Мы не просто набор людей, а действительно коллектив. Всё делаем вместе. Это поднимает командный дух и помогает на поле. В том числе не сдаваться в сложных ситуациях, даже если проигрываем. Тренер объясняет нам важность каждодневной работы, дисциплины и внушает уверенность в своих силах. Для всех игроков, мне кажется, такое позитивное отношение и атмосфера единства очень важны, — приводит слова Джику пресс-служба московского «Спартака».

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