Грилиш прокомментировал своё возвращение в «Эвертон»

Полузащитник Джек Грилиш прокомментировал переход из «Манчестер Сити» в «Эвертон» на правах аренды.

«Я очень рад вернуться. Думаю, во всём в жизни, а не только в футболе, я показываю себя лучше всего, когда чувствую любовь. Именно это мне дали тренер, партнёры по команде и особенно болельщики. Каждый раз, когда я вижу болельщика «Эвертона», я чувствую эту искреннюю любовь. Я никогда не забуду, как меня приняли с первого матча против «Лидса». Для меня это очень много значит, и надеюсь, что мне удалось порадовать некоторых болельщиков «Эвертона».

Первые шесть месяцев здесь были для меня идеальными. После травмы я остался рядом с командой. Я смотрел все матчи «Эвертона» в предсезонке и с начала сезона. Теперь чувствую себя готовым. Готов начать тренироваться уже завтра и готовиться к матчам», — приводит слова Грилиша официальный сайт клуба.

30-летний англичанин уже играл за «ирисок» в сезоне-2025/2026 на правах аренды. В 22 матчах он забил два гола и оформил шесть результативных передач.