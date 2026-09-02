Бывший нападающий «Манчестер Сити» и сборной Италии Марио Балотелли назвал причины проблем итальянского футбола.

«Проблемы очень простые. Предпочитаю давать практические, а не технические объяснения. Когда мы были маленькими, то часами играли в футбол. Помню, как мама ругалась на меня, потому что я оставался на улице до тех пор, пока не становилось слишком темно, чтобы видеть мяч.

Сегодня, когда я гуляю по таким городам, как Брешиа, футбольные площадки в парках пустуют. Там никого нет. Компьютеры, телефоны и PlayStation многое испортили. Но главное — изменилось отношение родителей. Сегодня семилетний ребенок может играть в футбол два часа раз в три дня. Таланты рождаются на улицах и в парках. Мы много играли, много учились и соревновались с более взрослыми детьми… Сегодня дети сидят в телефонах. Они считают себя Роналдиньо, потому что смотрят его видео, а я считал себя Роналдо, потому что мог повторять те же финты во дворе. Это совершенно другое», — приводит слова Балотелли The Guardian.

Балотелли с января выступает за «Аль-Иттифак» из ОАЭ. Ранее он играл за «Дженоа», «Монцу», «Брешию», «Марсель», «Ниццу», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Милан» и «Интер».