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Кириченко рассказал, что «Краснодар» приобрёл «золотое» качество. У клуба — 6 побед в РПЛ

Кириченко рассказал, что «Краснодар» приобрёл «золотое» качество. У клуба — 6 побед в РПЛ
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Бывший нападающий сборной России, ныне футбольный тренер Дмитрий Кириченко оценил игру «Краснодара» на старте нового сезона чемпионата России. В 6-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги «быки» одолели «Ростов» (1:0).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 6-й тур
29 августа 2026, суббота. 17:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Жубал – 19'    

— «Краснодар» с «Ростовом», согласитесь, вновь не был лучше соперника?
— Очень вязкая игра была в целом. Можно сказать, команды не давали другу играть. Много борьбы, «стандартов», фолов и так далее… «Краснодар» же научился набирать три очка даже при определённых игровых проблемах.

— Как вам первая проба тандема Дмитрий Воробьёв – Джон Кордоба?
— Трудно сказать. Не лучший матч Кордобы. Понятно, много пропуст