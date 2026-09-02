Кириченко рассказал, что «Краснодар» приобрёл «золотое» качество. У клуба — 6 побед в РПЛ

Бывший нападающий сборной России, ныне футбольный тренер Дмитрий Кириченко оценил игру «Краснодара» на старте нового сезона чемпионата России. В 6-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги «быки» одолели «Ростов» (1:0).

— «Краснодар» с «Ростовом», согласитесь, вновь не был лучше соперника?

— Очень вязкая игра была в целом. Можно сказать, команды не давали другу играть. Много борьбы, «стандартов», фолов и так далее… «Краснодар» же научился набирать три очка даже при определённых игровых проблемах.

— Как вам первая проба тандема Дмитрий Воробьёв – Джон Кордоба?

— Трудно сказать. Не лучший матч Кордобы. Понятно, много пропуст