Джику рассказал, что является бакалавром в области естественных наук

Защитник московского «Спартака» Александер Джику рассказал о своём образовании.

— У тебя есть образование, не связанное со спортом. Довольно редкая история для футболиста.

— Мне было не очень просто совмещать получение степени бакалавра в научной области и занятия футболом, но этого хотели мои родители. Очень рад, что в итоге всё получилось. По-моему, очень важно для всех, и для футболистов в том числе, узнавать как можно больше нового и развиваться в разных областях. Это всегда поможет в любой работе, в любой сфере, которой ты занимаешься. В футболе — в том числе. Я считаю, что мне мои знания помогают.

— На кого ты учился?

— Вообще, я всегда любил математику. А по образованию — бакалавр в области естественных наук. Наверное, в России у вас примерно такая же система. В основном у нас был упор на физику, химию, естествознание и математику. Не был уверен, что смогу стать успешным футболистом, поэтому нужно было выбрать направление, которое могло бы открыть мне больше дверей. Литература или менеджмент — более узкие направления. Поэтому выбрал науку, чтобы потом можно было работать, например, физиотерапевтом, — приводит слова Джику пресс-служба московского «Спартака».