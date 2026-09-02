«Рад начать новую главу своей карьеры». Мбайе — о переходе из «ПСЖ» в «Астон Виллу»

Нападающий сборной Сенегала Ибрагим Мбайе прокомментировал переход из «ПСЖ» в «Астон Виллу».

«Рад начать новую главу своей карьеры в таком историческом клубе. Огромное спасибо всем, кто сделал этот переход возможным, а также клубу за веру в меня и оказанное доверие. Я отдам все силы ради этой футболки и сделаю все возможное, чтобы помочь клубу достичь поставленных целей. Не могу дождаться встречи со всеми вами на «Вилла Парк»!» — написал Мбайе в социальной сети.

Мбайе присоединился к академии «ПСЖ» в 2018 году, а дебютировал за основную команду парижан в 2024 году в возрасте 16 лет.

В сезоне-2025/2026 Мбайе забил три гола и сделал две голевые передачи в 31 матче во всех турнирах. На ЧМ-2026 он забил один гол в четырёх играх.