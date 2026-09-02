«Челси» в ярости из-за отмены перехода Камара. «Монако» сорвал трансфер

Руководство «Челси» находится в ярости из-за отмены трансфера полузащитника «Монако» Ламина Камара, сообщает BBC.

По информации источника, во вторник, в заключительный день летнего трансферного окна, у «Челси» было время отменить переход Энцо Фернандеса в «Манчестер Сити», но лондонцы предпочли сдержать своё слово.

«Монако» в последний момент передумал продавать «синим» 22-летнего полузащитника. Сделка оценивалась в € 55 млн. В «Челси» считают, что в чрезвычайной ситуации они стали жертвами непрофессионализма со стороны «Монако».

В минувшем сезоне Камара принял участие в 31 игре во всех турнирах, в которых он забил три гола и оформил четыре результативные передачи. Действующее трудовое соглашение хавбека с командой рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 40 млн.