15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стали известны причины срыва трансфера Балогуна из «Монако» в «Эвертон»

Стали известны причины срыва трансфера Балогуна из «Монако» в «Эвертон»
Комментарии

Переход нападающего сборной США Фоларина Балогуна из «Монако» в «Эвертон» сорвался после медосмотра, сообщает The Athletic.

По информации источника, стороны договорились по трансферу 25-летнего американца во вторник, однако во время медосмотра возникли проблемы — английский клуб пересмотрел условия сделки и продолжал переговоры, но в итоге сам игрок решил отказаться от перехода.

В минувшем сезоне Балогун сыграл в 43 матчах во всех турнирах, забил 19 голов и оформил пять голевых передач. На ЧМ-2026 он забил три гола и сделал одну голевую передачу в четырёх играх. Балогун имеет действующее соглашение до 2028 года.

Ранее стало известно, что «Монако» сорвал трансфер в «Челси» полузащитника клуба Ламина Камара.

Материалы по теме
«Челси» в ярости из-за отмены перехода Камара. «Монако» сорвал трансфер
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android