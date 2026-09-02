Стали известны причины срыва трансфера Балогуна из «Монако» в «Эвертон»

Переход нападающего сборной США Фоларина Балогуна из «Монако» в «Эвертон» сорвался после медосмотра, сообщает The Athletic.

По информации источника, стороны договорились по трансферу 25-летнего американца во вторник, однако во время медосмотра возникли проблемы — английский клуб пересмотрел условия сделки и продолжал переговоры, но в итоге сам игрок решил отказаться от перехода.

В минувшем сезоне Балогун сыграл в 43 матчах во всех турнирах, забил 19 голов и оформил пять голевых передач. На ЧМ-2026 он забил три гола и сделал одну голевую передачу в четырёх играх. Балогун имеет действующее соглашение до 2028 года.

Ранее стало известно, что «Монако» сорвал трансфер в «Челси» полузащитника клуба Ламина Камара.