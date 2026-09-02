В «Манчестер Сити» высказались о подписании Энцо Фернандеса

Технический директор «Манчестер Сити» Угу Виана высказался о подписании полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса.

«Он универсальный полузащитник: технически одарённый, трудолюбивый, цепкий и умеет забивать голы. Он способен эффективно действовать в разных стилях футбола. Ему комфортно играть с контролем мяча, но при этом он также отлично чувствует себя в быстрых контратаках.

То, что в свои 25 лет он уже сыграл в двух финалах чемпионата мира и выиграл крупные трофеи в нескольких странах, говорит само за себя. Это многое рассказывает о его менталитете, профессионализме и технических качествах. Мы очень рады его подписанию и уверены, что он сделает нашу команду сильнее.

Все в «Манчестер Сити» тепло приветствуют Энцо и желают ему удачи на новом этапе карьеры. Мы с нетерпением ждём возможности увидеть его в небесно-голубой форме уже совсем скоро», — приводит слова Вианы официальный сайт клуба.

Фернандес подписал контракт с клубом из Манчестера сроком на пять лет.