Илиман Ндиайе: мне больше ничего не хотелось, кроме как перейти в «Манчестер Сити»

Новобранец «Манчестер Сити» нападающий Илиман Ндиайе высказался о переходе из «Эвертона».

«Принять решение о том, хочешь ли ты играть за «Манчестер Сити», очень легко. Достаточно посмотреть на недавнюю историю клуба — конечно, хочется стать частью этого проекта. Мне рассказали о том, каких целей мы можем достичь, чего добиться вместе со мной в составе, и с самого начала мне это было интересно. Мне больше ничего не хотелось, кроме как перейти в «Манчестер Сити».

Очевидно, что хочется стать частью этого нового проекта. Я видел, чего клуб добился в последнее время, и чувствую, что отлично впишусь в эту команду. Я невероятно рад начать новый этап. Это потрясающий момент. Я очень много работал, чтобы оказаться здесь, и невероятно рад и благодарен за эту возможность», — приводит слова Ндиайе официальный сайт клуба.

Теперь, когда Ндиайе перебрался в «Манчестер Сити», он рассказал о своих целях и амбициях — они, по его словам, просты и понятны. В первую очередь футболист хочет помочь клубу завоевать ещё больше трофеев как в текущем сезоне, так и в будущем.

Контракт с 26-летним футболистом рассчитан до 2031 года.