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«Динамо» сделало заявление по поводу срыва трансферов Мартинса и Платы

«Динамо» сделало заявление по поводу срыва трансферов Мартинса и Платы
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Пресс-служба московского «Динамо» опубликовала заявление по поводу несостоявшихся переходов крайнего нападающего «Ботафого» Матеуса Мартинса и нападающего «Фламенго» Гонсало Платы.

«В воскресенье, 30 августа, футболисты Гонсало Плата и Матеус Мартинс с разрешения своих клубов, «Фламенго» и «Ботафого», прибыли в Москву на заключительную часть переговоров и прохождение иных процедур, связанных с потенциальным переходом.

В итоге футбольный клуб «Динамо» в силу ряда причин принял решение, продиктованное долгосрочными интересами клуба — не совершать трансферы данных игроков. В рамках договорённостей между бразильскими клубами и «Динамо» Плата и Мартинс возвращаются в Бразилию в расположение своих команд.

«Динамо» продолжает активную работу на трансферном рынке с целью усиления состава в текущее трансферное окно», — сказано в сообщении пресс-службы «Динамо».

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