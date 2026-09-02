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«Тоттенхэм» объявил о переходе защитника Адарабиойо из «Челси»

«Тоттенхэм» объявил о переходе защитника Адарабиойо из «Челси»
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Английский защитник Тосин Адарабиойо перешёл из «Челси» в «Тоттенхэм Хотспур». Об этом сообщил официальный сайт «Тоттенхэма».

«Мы рады объявить о подписании контракта с Тосином Адарабиойо. 28-летний центральный защитник переходит к нам из «Челси» и привносит с собой богатый опыт выступлений в Премьер-лиге», — написано в сообщении клуба.

«Я нахожусь на важном этапе своей карьеры, и, поговорив с главным тренером и зная, какой футбол он хочет видеть, я думаю, что это очень удачное совпадение. Он хочет, чтобы команда играла смело, и это то, к чему я всегда стремлюсь. Хочу добиться наилучших результатов, максимально приблизить эту команду и этот клуб к тому, чего мы заслуживаем. Это нужно делать каждый день, особенно на тренировках, и я буду привносить этот настрой в клуб», — сказал Адарабиойо.

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