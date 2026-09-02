Расписание матчей Кубка России — 2026/2027 по футболу на 2 сентября

Сегодня, 2 сентября, состоятся матчи 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.

Расписание матчей Кубка России на 2 сентября (время московское):

16:15. «Оренбург» – «Рубин»;

18:30. «Зенит» – «Динамо» Махачкала;

20:45. «Балтика» – «Крылья Советов»;

20:45. «Спартак» – «Родина».

Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша красно-белые победили «Краснодар». Основное время встречи завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти сильнее оказались москвичи — 4:3.