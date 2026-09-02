Михаил Мудрик поделился эмоциями от перехода в «Тоттенхэм» на правах аренды из «Челси»

Украинский полузащитник Михаил Мудрик высказался о переходе в английский «Тоттенхэм Хотспур» на правах аренды из «Челси».

«Это потрясающее чувство. Я с нетерпением жду начала тренировок и игр за клуб, и я очень рад воссоединению с Роберто Де Дзерби. Я игрок, который привносит скорость и креативность, и я хочу помочь как в атаке, так и в обороне. Хочу радовать болельщиков.

Вижу, что здесь сильная команда с хорошими игроками, и я с нетерпением жду возможности выйти на поле и разделить с ними эти особенные моменты», — приводит слова Мудрика официальный сайт «Тоттенхэма».

Михаил Мудрик и главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби вместе работали в украинском «Шахтёре» в период с 2021 по 2022 год.

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил, что в соглашении есть пункт о праве выкупа.