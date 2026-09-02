Мурад Мусаев оценил игру «Краснодара» в матче Кубка России с «Факелом»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о матче 3-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с воронежским «Факелом» (1:1, 4:3 пен.).

«Хорошая игра получилась, боевая. В первом тайме так совершили две-три ошибки грубые, которые привели к моментам у наших ворот. Сами неплохо комбинировали, был хороший контроль, неплохо доставляли мяч в финальную треть, там перед штрафной соперника. Было много попыток проникнуть в штрафную через передачи через стенку, через стенку на третьего.

Во втором тайме ошибок стало меньше, и, соответственно, и моментов у наших ворот стало меньше. Пропустили после, можно сказать, стандартного положения, там не доиграли с должной концентрацией, ну, молодцы, сразу же отыгрались.

Также хочу отметить дебют молодых футболистов: кто-то сыграл с первых минут, кто-то вышел на замену. Позд