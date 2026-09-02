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Мурад Мусаев оценил игру «Краснодара» в матче Кубка России с «Факелом»

Мурад Мусаев оценил игру «Краснодара» в матче Кубка России с «Факелом»
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о матче 3-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с воронежским «Факелом» (1:1, 4:3 пен.).

Fonbet Кубок России . Группа B. 3-й тур
01 сентября 2026, вторник. 18:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 1
3 : 4
Краснодар
Краснодар
1:0 Ковалёв – 59'     1:1 Оздоев – 60'    

«Хорошая игра получилась, боевая. В первом тайме так совершили две-три ошибки грубые, которые привели к моментам у наших ворот. Сами неплохо комбинировали, был хороший контроль, неплохо доставляли мяч в финальную треть, там перед штрафной соперника. Было много попыток проникнуть в штрафную через передачи через стенку, через стенку на третьего.

Во втором тайме ошибок стало меньше, и, соответственно, и моментов у наших ворот стало меньше. Пропустили после, можно сказать, стандартного положения, там не доиграли с должной концентрацией, ну, молодцы, сразу же отыгрались.

Также хочу отметить дебют молодых футболистов: кто-то сыграл с первых минут, кто-то вышел на замену. Позд