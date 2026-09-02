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Тренер «Локомотива» Галактионов: пока о строительстве чего-либо говорить нельзя

Тренер «Локомотива» Галактионов: пока о строительстве чего-либо говорить нельзя
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о состоянии команды после поражения в матче 3-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с тольяттинским «Акроном» (0:0, 4:5 пен.).

Fonbet Кубок России . Группа D. 3-й тур
01 сентября 2026, вторник. 16:15 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 0
5 : 4
Локомотив М
Москва

— В одном из интервью вы говорили, что после ухода группы лидеров игровая система команды рухнула и вам нужно выстраивать её заново. Ваша цель — восстановить прежнюю систему или построить нечто совершенно новое?
— Пока о строительстве чего-либо говорить нельзя. Мы, грубо говоря, латаем дыры. У нас сегодня есть определённый набор игроков, и мы пытаемся придумать под них определённую модель игры.

Игрокам трудно привыкнуть к тому, что ещё полтора месяца назад они заканчивали сезон в группе лидеров и добились определённого итогового результата, а сейчас тебя засасывает