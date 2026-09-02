Тренер «Локомотива» Галактионов: пока о строительстве чего-либо говорить нельзя

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о состоянии команды после поражения в матче 3-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с тольяттинским «Акроном» (0:0, 4:5 пен.).

— В одном из интервью вы говорили, что после ухода группы лидеров игровая система команды рухнула и вам нужно выстраивать её заново. Ваша цель — восстановить прежнюю систему или построить нечто совершенно новое?

— Пока о строительстве чего-либо говорить нельзя. Мы, грубо говоря, латаем дыры. У нас сегодня есть определённый набор игроков, и мы пытаемся придумать под них определённую модель игры.

Игрокам трудно привыкнуть к тому, что ещё полтора месяца назад они заканчивали сезон в группе лидеров и добились определённого итогового результата, а сейчас тебя засасывает