Тренер «Краснодара» Мусаев ответил, оказывает ли он давление на судей

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о судействе в матче 3-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с воронежским «Факелом» (1:1, 4:3 пен.). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Игорем Капленковым (Москва).

— Такое ощущение, что вы весь матч аккуратно или неаккуратно поджимаете судью.

— Нет, вы ошибаетесь. Я не трогаю судей, стараюсь, по крайней мере, не трогать. Ещё раз дослушайте, дослушайте. Я не трогаю судей в последнее время, мало получаю карточек, но мне кажется, что судья был непоследовательный. И там были моменты, где мы организовывали атаку: два в один он свистнул фол, на Ленини сзади ударили в ногу, потом в мяч — он не свистит, говорит, можно играть. В таких же точно эпизодах наоборот: он делает свистки, срывает атаки или даёт ш