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Тренер «Краснодара» Мусаев ответил, оказывает ли он давление на судей

Тренер «Краснодара» Мусаев ответил, оказывает ли он давление на судей
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о судействе в матче 3-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с воронежским «Факелом» (1:1, 4:3 пен.). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Игорем Капленковым (Москва).

Fonbet Кубок России . Группа B. 3-й тур
01 сентября 2026, вторник. 18:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 1
3 : 4
Краснодар
Краснодар
1:0 Ковалёв – 59'     1:1 Оздоев – 60'    

— Такое ощущение, что вы весь матч аккуратно или неаккуратно поджимаете судью.
— Нет, вы ошибаетесь. Я не трогаю судей, стараюсь, по крайней мере, не трогать. Ещё раз дослушайте, дослушайте. Я не трогаю судей в последнее время, мало получаю карточек, но мне кажется, что судья был непоследовательный. И там были моменты, где мы организовывали атаку: два в один он свистнул фол, на Ленини сзади ударили в ногу, потом в мяч — он не свистит, говорит, можно играть. В таких же точно эпизодах наоборот: он делает свистки, срывает атаки или даёт ш