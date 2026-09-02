«Ахмат» показал, как в команде поздравили Станислава Черчесова с днём рождения

Грозненский «Ахмат» в социальных сетях опубликовал видео, на котором запечатлено, как команда поздравила главного тренера Станислава Черчесова с днём рождения.

Видео доступно на странице «Ахмата» в социальной сети «ВКонтакте».

Сегодня, 2 сентября, Станиславу Черчесову исполнилось 63 года. Черчесов возглавляет «Ахмат» с августа 2025 года. Его предыдущим местом работы была сборная Казахстана.

«Ахмат» занимает 10-е место в турнирной таблице Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Команда набрала шесть очков за шесть матчей. Завтра, 3 сентября, «Ахмат» сыграет с московским «Динамо» в матче 3-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.