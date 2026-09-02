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Де Дзерби высказался о воссоединении с Мудриком в «Тоттенхэме»

Де Дзерби высказался о воссоединении с Мудриком в «Тоттенхэме»
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Главный тренер английского «Тоттенхэм Хотспур» Роберто Де Дзерби высказался о переходе полузащитника Михаила Мудрика из «Челси» на правах аренды. Они вместе работали в украинском «Шахтёре» в период с 2021 по 2022 год.

«Работая с Мишей на ранних этапах его карьеры, я точно знаю, что он может привнести в нашу команду. У него есть качества, позволяющие изменить ход игры благодаря своей скорости и умению действовать один на один, и он — захватывающий атакующий талант.

Буду многого требовать от Миши, и наша задача — помочь ему раскрыть свой потенциал. Если мы это сделаем, он сможет стать очень важным игроком для нас. Очень рад, что он выбрал именно нас, и с нетерпением жду возможности снова поработать с ним», — приводит слова Де Дзерби официальный сайт клуба.

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