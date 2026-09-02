«Эвертон» сообщил о трансфере Эйнсли Мэйтленд-Найлса из «Лиона»

Английский «Эвертон» на официальном сайте объявил о переходе защитника Эйнсли Мэйтленд-Найлса из французского «Лиона».

«Эвертон» завершил трансфер Эйнсли Мэйтленд-Найлса из «Лиона» на постоянной основе в последний день трансферного окна за неназванную сумму. 29-летний правый защитник подписал трёхлетний контракт до конца июня 2029 года.

Мэйтленд-Найлс стал седьмым приобретением «ирисок» в летнее трансферное окно после того, как аренда Мерлина Рёля была оформлена в трансфер на постоянной основе, а также были подписаны Хейден Хакни, Тайрик Джордж, Кристиан Нёргор, Бреннан Джонсон, и Джек Грилиш вернулся на правах аренды.

Для Мэйтленд-Найлса – игрока сборной Англии – переход в «Эвертон» означает возвращение в Премьер-лигу для выпускника академии «Арсенала», в числе достижений которого Кубок Англии с «канонирами» и Лига конференций во время пребывания в «Роме», — написано в сообщении клуба.