Самедов поделился мнением, не пора ли Александру Головину возвращаться в РПЛ

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Спартака» Александр Самедов ответил на вопрос, не пора ли хавбеку «Монако» Александру Головину возвращаться в Россию. За монегасков Головин выступает с 2018 года. Прежде 30-летний футболист играл за ЦСКА.

— А вы как считаете, ему пора приезжать в Россию?

— Нет, опять же, это…

— Ну, ваше мнение?

— Слушай… Если… Он классно играет в Европе и дай бог ему ещё долго играть там на этом уровне. Он — лидер «Монако». Опять же, мы чисто гипотетически начали эту тему (о возможном переходе Головина в «Зенит». — Прим. «Чемпионата»), но это будет топ смотреться. Организованно, в атаке — тоже классно, — сказал Самедов в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».