«Краснодар» объявил о продлении контракта с Жубалом

Футбольный клуб «Краснодар» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с 33-летним бразильским защитником Жубалом. Новое соглашение сторон рассчитано до лета 2028 года. Пресс-служба «быков» в шутку назвала Жубала нападающим, сделав отсылку на его результативность в текущем сезоне (он забил два гола, один из которых — ударом через себя).

«Жубал остаётся с нами. Нападающий (защитник) продлил контракт с клубом до 30 июня 2028 года», — написала пресс-служба южного клуба.

Напомним, суммарно Жубал провёл в составе «Краснодара» 26 матчей и забил шесть голов. В текущем сезоне «быки» идут на первом месте в РПЛ.