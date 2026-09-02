«Манчестер Юнайтед» предложил Бруну Фернандешу продление контракта — Скира

В английском «Манчестер Юнайтед» планируют продлить контракт с португальским полузащитником Бруну Фернандешем. Об этом сообщил журналист Николо Скира в социальной сети Х.

«Манчестер Юнайтед» планирует продлить контракт с Бруну Фернандешем на длительный срок. Ему предложили продление контракта до 2029 года», — написал Скира.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги 31-летний Бруну Фернандеш провёл два матча, в которых забил три мяча и отдал одну голевую передачу. Срок действующего соглашения с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока сборной Португалии в € 35 млн.