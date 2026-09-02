«Выполнял роль пугала». Александр Бубнов — о Лионеле Месси на ЧМ-2026

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов отреагировал на завершение нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси карьеры в сборной Аргентины. С национальной командой 39-летний Лионель дважды выигрывал Кубок Америки и становился чемпионом мира.

— Что я могу сказать… Значит, по последнему чемпионату мира… Вы говорите, будет очень сложно сборной Аргентины. Но сборная Аргентины на последнем чемпионате мира играла вдесятером. Будем честны и откровенны.

— В смысле вдесятером?

— Ну, Месси не играл. Он стоял. Не в обиду Месси будет сказано, он на этом чемпионате мира выполнял основную роль кого? Роль пугала. Он пугал противников своим присутствием на поле. Играть, как он играл в 2022 году, он не играл. И я остаюсь при своём мнении, что ему надо было в 2022 году на пике уходить, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».