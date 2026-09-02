Михаил Галактионов ответил, с чем связано большое количество предупреждений у «Локомотива»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о жёлтых карточках игроков в матче 3-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с тольяттинским «Акроном» (0:0, 4:5 пен.). Игроки железнодорожников получили четыре предупреждения.

— Сегодня игроки «Локомотива» получили несколько совсем «необязательных» жёлтых карточек. Это связано с нервозностью или особым настроем на этот матч?

— Думаю, и с тем, и с другим. Можно говорить и об излишнем желании бороться, и о нервозности, и об определённых ошибках, которые присутствуют в игре. Нам пришлось реагировать на эти карточки. Например, в ситуации с Бабкиным просили его играть аккуратнее. Тем более что Еремеев не мог сегодня принять участи