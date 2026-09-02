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Оренбург — Рубин: онлайн-трансляция матча Кубка России начнется в 16:15 2 сентября 2026

«Оренбург» — «Рубин»: онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 16:15
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Сегодня, 2 сентября, состоится матч 3-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Оренбург» и казанский «Рубин». Команды будут играть на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком (Владивосток). Начало игры — в 16:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Fonbet Кубок России . Группа A. 3-й тур
02 сентября 2026, среда. 16:15 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Рубин» занимает четвёртое место в турнирной таблице группы А. Команда набрала два очка за два матча. «Оренбург» располагается на второй строчке, заработав три очка. Первое место занимает московский «Спартак» (4).

Действующим победителем Кубка России является «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша турнира красно-белые победили «Краснодар» — 1:1, 4:3 пен. В составе «Спартака» отличился Пабло Солари, за «Краснодар» забил Дуглас Аугусто.

Календарь матчей Кубка России сезона